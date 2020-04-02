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التحقيق مع مواطن سجل مقطعًا يسيء إلى رجال الأمن
السجن وغرامة تصل لـ ثلاثة ملايين
متابعات الخليج 365 - الرياض
باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق طبقًا للمادتين (١٥، ١٧)، من نظام الإجراءات الجزائية مع مواطن في المنطقة الجنوبية سجل مقطع فيديو يظهر محتواه قيامه بالإساءة إلى رجال الأمن إثر وروده رسالتي جوال بقيد مخالفة منع التجول بحقه.
وشرعت النيابة في استجواب المذكور فور مثوله أمام المحقق المختص، بعد إعلامه بالحقوق المكفولة له نظامًا، وإحاطة التحقيق للواقعة من جميع جوانبها، كما تم حجز الجوال المستخدم في ذلك، وأن القضية ما زالت تحت الإجراء تمهيدًا لمباشرة الدعوى الجزائية تجاهه أمام المحكمة المختصة.
وأكدت النيابة أن تصوير أو نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.
وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، والتزيّن بأخلاقيات المواطنة المثالية نأيًا بالنفس عن المساءلة الجزائية.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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