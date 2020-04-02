مدير القطاع الصحي بالخفجي يكشف لـ”المواطن” تدابير مواجهة فيروس كورونا

2020-04-02

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - الخفجي

ذكر المدير التنفيذي لمستشفى الخفجي العام والمراكز الصحية بقطاع الخفجي الدكتور أحمد فراس الخالدي في تصريح لـ”متابعات الخليج 365” أن مستشفى الخفجي العام ينفذ جملة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال محطات للفرز البصري في أقسام الطوارئ والعيادات إضافة لمداخل المستشفى والتي تعمل على فصل حالات أمراض الجهاز التنفسي عن بقية الحالات وتطبيق البروتوكول الخاص بجائحة فيروس كورونا المستجد ليتم التعرف عليها مبكرًا وعزلها في أقسام الطوارئ ومن ثم تنفيذ الإجراءات المتتالية من أخذ مسحات تشخيصية إضافة لتنويم المريض لغرف عزل مهيأة مسبقًا.

وأضاف الخالدي، أن كافة الإجراءات تتم بمتابعة وإشراف من قسم مكافحة العدوى على مدار الساعة إضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات التي تهدف إلى زيادة التوعية والتثقيف الصحي سواء للعاملين بالقطاع الصحي أو لأفراد المجتمع وذلك بإقامة ورش عمل وسلسلة من المحاضرات العلمية والتوعوية.

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وأشار الخالدي إلى أن أقسام الصيدلية والتموين الطبي نفذت مبادرة إيصال أدوية الأمراض المزمنة إلى منازلهم سعيًا لدعم الإجراءات الاحترازية وتقليل الاختلاط لهذه الفئة المستهدفة.

وتابع الخالدي: هناك مركز للمراقبة الصحية في منفذ وميناء الخفجي وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية لبعض الفئات كمسارات الشحن والسفن القادمة للمملكة، متمنين الصحة والسلامة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض مملكتنا الحبيبة.

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