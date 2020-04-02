مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم ووفاة 5% منهم

2020-04-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها أن إصابات كورونا الجديد وصلت لمليون شخص حول العالم، ونسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا عالميًا تقترب من 5% والإجمالي 50 ألفًا.

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد، انتشاره في مختلف دول العالم، حيث تقترب الإصابات من المليون الأول، وسجلت أكثر من 47 ألف حالة وفاة في مختلف أنحاء القارة الأرضية، وتواصل السلطات المعنية في الدول اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على هذا الفيروس.

وفيما أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 231، وذكر وزير الصحة الكويتي اليوم شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 81.

Advertisements

تايلاند أعلنت تسجيل 104 إصابات جديدة بالفيروس، فضلًا عن 3 وفيات إضافية، وارتفع عدد الإصابات المؤكدة في ألمانيا ارتفع إلى 73522 حالة، والوفيات إلى 872.

وتتوقع بولندا ذروة في حالات الإصابة بالفيروس في أبريل، بعد إجمالي إصابات بلغ 2554 و43 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى باقي المدن الصينية، ثم وصل إلى عدد كبير من دول العالم، وتسعى كبرى شركات الأدوية ومعامل الأبحاث في كافة أنحاء العالم للتوصل إلى لقاح أو علاج لهذا الفيروس في أقرب وقت ممكن.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر