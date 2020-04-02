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رفع 1477 سيارة تالفة في شوارع جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

رفعت أمانة محافظة جدة أخيرا 1477 سيارة تالفة شوهت المظهر العام وعطلت الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأفادت الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية، بأنها نفذت خلال مارس الماضي جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والخربة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وتسببت في تشويه المظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع السيارات التالفة، مؤكدا استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.