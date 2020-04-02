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«التخصصي» يصرف 5730 وصفة دوائية بواسطة السيارة يوميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، دشن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض أخيرا، خدمة استلام الأدوية بواسطة السيارة دون الحاجة للدخول إلى حرم المستشفى.

وتعمل الخدمة من خلال تحضير الأدوية في قسم الصيدلية داخل المستشفى ثم تنقل إلى منطقة استلام الأدوية الجديدة الواقعة بجانب البوابة رقم 5 على طريق مكة المكرمة، حيث تتيح هذه الخدمة استلام جميع الأدوية بما فيها الأدوية المقيدة والمبردة .

استلام الأدوية

وكشف مدير إدارة الرعاية الصيدلانية بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض الدكتور عبدالرزاق الجزائري أن إنشاء صيدلية استلام الأدوية الجاهزة بواسطة السيارة تم في غضون 72 ساعة فقط، استشعارا للحاجة الملحة في توفير أقصى سبل الحماية للمرضى أثناء جائحة كورونا، مضيفا أن أهميتها تكمن في تسهيل وصول العلاجات المستحقة للمرضى بكل يسر وسهولة من خلال توفير بيئة آمنة والمحافظة على التباعد الاجتماعي من خلال بقاء المريض في سيارته وعدم الاختلاط بمرضى آخرين أو الطاقم الطبي.

وبين الدكتور الجزائري أن عدد الأدوية اليومية المصروفة من خلال صيدلية استلام الأدوية بواسطة السيارة بلغ 5730 وصفة، وتخدم نحو 1000 مريض يوميا.

وأضاف أن فريق الصيدلية كذلك يواصل عمله كالمعتاد في صرف الأدوية وإرسالها عبر البريد الدوائي للمرضى داخل وخارج مدينة الرياض، مشيرا إلى ارتفاع عدد شحنات الأدوية المرسلة بالبريد الدوائي داخل الرياض وخارجها بالمقارنة مع فترة ماقبل جائحة كورونا إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف، حيث إن المعدل الشهري كان بحدود 3500 شحنة وقفز إلى 9270 شحنة، متوقعا زيادة أكبر في عدد الشحنات عبر البريد الدوائي خلال الفترة المقبلة.

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ونوه الدكتور الجزائري أن هذه الخدمات تمثل جزءا من الخدمات المقدمة للمريض، لافتا إلى تفعيل سلسلة إجراءات أخرى في سبيل تسهيل وصول العلاج للمستفيدين كخدمة تختص بصرف إعادة الأدوية المستحقة بشكل تلقائي حتى يتمكن المريض من حصوله على العلاج

بشكل متواصل وبدون حاجته للطلب بشكل متكرر، إلى جانب قدرة النظام الآلي التفاعلي للبريد الدوائي على إخطار المريض فيما إذا كان لديه إعادة صرف دواء من عدمه.

الطبيب المعالج

وقال الجزائري: إن آلية خدمة صرف الأدوية الجاهزة لاستلامها بواسطة السيارة تمر بعدة مراحل، حيث يقوم الطبيب بوصف الدواء للمريض عن طريق عيادة الهاتف أو العيادة الافتراضية ثم يتم إخطار خدمات الصيدلية بذلك، عندها يقوم الصيدلاني بمراجعة الأدوية والتأكد من جرعاتها وسلامتها، والتواصل مع الطبيب المعالج إذا لزم الأمر لأي توضيح حسب المتبع في الإجراءات الاعتيادية، وبعد جاهزية الدواء يقوم الصيدلاني بالتواصل مع المريض عبر الهاتف المدون في السجل الطبي للمريض، ليحدد مع المريض الطريقه المثلى لإيصال الدواء له.

وبين أن هناك أكثر من خيار للمريض لاستلام أدويته بحسب رغبة المريض سواء من خلال إرسال الدواء للمنزل بواسطة البريد الدوائي عن طريق شركات ناقلة متخصصة أو عبر قدوم المريض إلى الصيدلية واستلام الدواء، وفي هذه الحالة يتم إرسال رسالة نصية للمريض متضمنة رقم انتظار عبر الجوال تفيده بأن الأدوية قد تم تجهيزها وعند حضور المريض يتطلب منه إبراز الرسالة ورقم الانتظار للصيدلي ليتمكن من استلام الأدوية.

يذكر أن مجموع الأدوية التي يتم صرفها سنويا في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، تبلغ نحو مليونين وأربعمائة ألف دواء ويستفيد منها نحو ثلاثمئة وتسعين ألف مريض.

آلية خدمة صرف الأدوية بواسطة السيارة: