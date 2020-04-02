كورونا في السعودية من السيطرة للانحسار.. قريبا

شكرا لقرائتكم خبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

أدت الإجراءات الاحترازية الصارمة التي فرضتها جهات الاختصاص في المملكة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد لانخفاض عامل معدل التفشي بأثر رجعي بناء على بيانات وزارة الصحة، من معدل أعلى من7 في الأسبوع الأول لاكتشاف الحالة الأولى إلى معدل أقل من 2 في الأسبوع الرابع، وذلك بحسب استشاري الطب الوقائي والصحة العامة مدير صحة المدينة المنورة سابقا الدكتور عبدالحميد الصبحي لـ»مكة».

وتوقع الصبحي أن المرض سيبدأ في الانحسار والزوال تدريجيا إذا وصلنا لمعدل أقل من 1، وأن فرض منع التجول الكامل على مدار الساعة سيسهم في تسريع وتيرة تراجع تسجيل حالات جديدة، واقترح تشكيل لجان تنسيقية في الأحياء لمنح إذن الخروج لمن هو بحاجة ماسة لذلك.

وأضاف «نحن بانتظار تقاطع منحنى عدد حالات التعافي مع منحنى عدد حالات الإصابة الجديدة المكتشفة لندخل في مرحلة التخلص من المرض، بعد النجاح في مرحلة السيطرة والحد من انتشار الفيروس».