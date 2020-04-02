خادم الحرمين يطمئن على صحة ولي عهد بريطانيا وتعافيه من كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس بولي عهد بريطانيا أمير ويلز الأمير تشارلز، اطمأن خلاله على صحته بعد أن أنهى فترة الحجر الذاتي وتعافيه عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد أخيرا.

وتم خلال الاتصال التأكيد على علاقة الصداقة بين المملكة وبريطانيا. وعبر الأمير تشارلز عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره واطمئنانه على صحته، منوها بمساعدة المملكة ونقل السياح والحجاج الموجودين في المملكة إلى بريطانيا قبل حظر الطيران.

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كما أشاد ولي عهد بريطانيا بجهود المملكة في سبيل تخفيف الآثار السلبية على العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا المستجد من خلال قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين.

إلى ذلك تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد.

واستعرضا خلال الاتصال التطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، وبحثا أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمكافحة انتشاره. وأشاد الرئيس التونسي بنتائج قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين في سبيل تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا.

كما أعرب عن استنكار بلاده لإطلاق الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران صاروخين باليستيين على المملكة.