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تعقيم وتطهير قوارير المياه في محال التعبئة بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

حرصت محال تعبئة مياه الشرب بمحافظة جدة على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا خلال تعبئة وتغليف القوارير الخاصة بمياه الشرب مرورا بعملية التوزيع وضمان عدم وصولها للمستفيدين إلا بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك .

وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها محال مياه الشرب تعقيم وتطهير قوارير المياه الفارغة قبل تعبئتها، وارتداء العمالة للقفازات والكمامات وتعقيم الأيدي أثناء بيع وتوزيع مياه الشرب على المنازل وبقية المرافق المستفيدة من خدمات التوصيل.

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ويتم خلال عمليات التعبئة فحص المعدات داخل المعمل للتأكد من سلامتها كل يوم من خلال مهندسين متخصصين ومطابقتها للاشتراطات الصحية والتأكيد على العمالة بضرورة التقيد بالأنظمة المتبعة لضمان قيامهم بما يلزم من عمليات النظافة والتعقيم بشكل جيد لقوارير المياه والحرص على إنتاج مياه صحية وفق المقاييس التي تم تحديدها.

وشهدت مراكز بيع المياه بمحافظة جدة التي تعد من الفئات المستثناة من عمليات منع التجول زيادة في طلبات التوصيل للمنازل والذي يدل على مدى التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار عدوى الفيروس واستخدامهم للوسائل المتاحة والبديلة لطلب الخدمات التي يريدونها حرصا على سلامتهم وصحتهم.

وتنفذ فرق الرقابة من عدة جهات مختلفة جولات تفتيشية للتأكد من سلامة وصلاحية المياه والقوارير البلاستيكية المعبأة بداخلها وطرق معالجتها في هذه المصانع والمعامل وأخذ عينات من المياه وفحصها قبل السماح ببيعها ونقلها للمستهلك وعدم تعرضها للتلوث في سياق الإجراءات الاحترازية.

إجراءات محال مياه الشرب الاحترازية