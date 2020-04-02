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منع التجول في مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى 24 ساعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة لمواجهة جائحة فيروس «كورونا»، وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، تقرر منع التجول في أرجاء المدينتين كافة على مدى 24 ساعة يوميا، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها حتى إشعار آخر.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن هذه الإجراءات جرى اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس «كورونا»، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين استخدام خدمات التوصيل السريعة عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل، داعية الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية والالتزام بالتوجيهات، والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة.

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الإجراءات الاحترازية

يكون منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى (24) ساعة يوميا، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر

لا يشمل منع الدخول والخروج للفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع

يسمح - في أضيق نطاق - لسكان أحياء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين؛ وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من 6 صباحا وحتى 3 عصرا يوميا

يسمح للراغبين في استخدام الخدمات البنكية وأجهزة الصراف الآلي وفق آلية تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة

أن يكون الخروج للكبار وفي الحالات الضرورية فقط، حرصا على عدم تعريض الأطفال لأسباب انتقال العدوى

قصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية لقضاء الاحتياجات الضرورية على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى

1 -الصيدليات

2 -محلات بيع المواد التموينية

3 -محطات الوقود

4 -الخدمات البنكية