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الوقاية من كورونا بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة اتخذت الأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة إجراءات وقائية حفاظا على سلامة العاملين فيه من عدوى فيروس كورونا. وتجرى أعمال التعقيم والتنظيف في جميع الأقسام والوحدات التقنية والأجهزة ومرافق ومكونات المجمع بصفة دورية، تنفيذا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وذلك ضمن التدابير الوقائية التي تطبقها الوزارة في جميع المنشآت والجهات التابعة لها.



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