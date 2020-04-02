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إعادة هيكلة الدخول والخروج بحراج الخردة في المدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

شرعت أمانة منطقة المدينة المنورة في تصحيح وضع سوق حراج الخردة بالمدينة المنورة، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية وإعادة هيكلة حركة الدخول والخروج من السوق، ووضع مواعيد محددة لممارسة عمليات البيع والشراء، بهدف إزالة مظاهر التشوه البصري في المنطقة وتحسين المشهد الحضري لمنظومة الأسواق المركزية بالمنطقة.

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وأنهت الأمانة أولى خطواتها التنظيمية في السوق من خلال إزالة البسطات العشوائية المخالفة الموجودة في مواقع عدة من السوق، وإعادة تنظيف وتعقيم الموقع ضمن برامج الإصحاح البيئي التي تنفذها الأمانة، وتفعيل دور مراقبي السوق لمراقبة الأداء وحركة البيع والشراء وآلية تنظيم دخول المواد المعروضة للبيع في المواقع المحددة لممارسة هذه الأنشطة، ووضع الأطر العامة للحد من الظواهر السلبية.

وتسعى الأمانة إلى تصحيح مسار السوق والتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات البلدية أثناء ممارسة عمليات البيع والشراء في مناطقه وساحاته المفتوحة، بهدف تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتصحيح وضع الأسواق المركزية بالمنطقة.

وتعمل الأمانة خلال الفترة الراهنة على تطبيق مجموعة من المعايير التشغيلية في الأسواق الشعبية المماثلة، لضمان صحة وسلامة المتسوقين والعاملين، إضافة إلى تصحيح وضع هذه الأسواق وتهيئة السوق بطريقة مناسبة وعصرية تمكن المستفيدين من التحرك بانسيابية عالية، وترفع معدلات الاستفادة من الحركة التجارية فيه، وتجود مستوى الخدمات البلدية العامة وترفع معدلات المستوى التنظيمي، وتعزز الجدوى الاقتصادية للبائعين السعوديين من خلال حركة البيع والشراء بضوابط تنظيمية تشرف على تطبيقها أمانة المنطقة.