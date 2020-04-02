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إزالة مخطط عشوائي بمساحة 800,000 م2 في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية وإدارة الخدمات العامة بالتعاون مع الجهات الأمنية مخططا عشوائيا بمساحة إجمالية بلغت 800,000 م2، وذلك ضمن جهود الأمانة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية ومراقبة الممتلكات العامة. وأوضح رئيس البلدية المهندس حمدي قدح في بيان أمس أن الفرق الرقابية تمكنت من إزالة التعديات بالمنطقة والمتمثلة في 5 أراض محاطة بعقوم و300 قطعة مبترة و16 حظيرة أنعام، مشددا على أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات على الممتلكات العامة.



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