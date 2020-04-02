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600 ريال غرامة صوالين نسائية مخالفة بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

غرمت أمانة جدة 22 صالونا نسائيا، بواقع 600 ريال لكل منشأة، وأجبرتها على الإغلاق، فيما التزمت نحو 1010 منشآت بالمنع، وذلك منذ بداية الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، بحسب ما ذكره لـ»مكة» المتحدث الإعلامي للأمانة، محمد البقمي.

وأوضح البقمي أن المخالفات شملت 88 صالون حلاقة رجاليا، لم تلتزم بالإغلاق، و257 مطعما لم تتقيد بالاشتراطات والاحترازات وجوانب النظافة، مضيفا أنه طبقت غرامات مختلفة عليها تراوحت بين الإغلاق والغرامة أوبهما معا.

وأشار إلى أن الفرق التفتيشية نفذت نحو 52,375 جولة على مختلف المحال والمراكز التجارية، وبينت الجولات التزاما كاملا من قاعات الأفراح، إذ لم تسجل أي مخالفة عليها، فيما سجلت 38 مخالفة لمقاهٍ، و7 مراكز تجارية.