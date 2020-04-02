مغنية أمريكية تتبرع بمليون دولار لأبحاث علاج كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لوس أنجلوس

أعلنت المغنية الأمريكية دوللي بارتون (74 عاما) أنها ستتبرع بمليون دولار للأبحاث الجارية حاليا من أجل التوصل إلى علاج لفيروس كورونا المستجد، كما حثت متابعيها على تقديم التبرعات من جانبهم أيضا إذا أمكن ذلك.

وأفاد موقع كونتاكت ميوزيك الالكتروني المعني بأخبار المشاهير بأن أيقونة الغناء الشهيرة قررت التبرع بالمبلغ الضخم لصالح الأبحاث التي تجريها حاليا جامعة فاندربيلت الأمريكية، من أجل التوصل إلى علاج لفيروس كورونا المعروف أيضا بـ»كوفيد19-» الذي يصيب الجهاز التنفسي، والمستمر في الانتشار بجميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى وفاة الآلاف من البشر.