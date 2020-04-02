12 ألفا يتقدمون بطلبات ليصبحوا رواد فضاء في ناسا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - نيويورك
تقدم نحو 12 ألف شخص بطلبات ليصبحوا رواد فضاء في برنامج أرتيميس الجديد التابع لناسا، وذلك بحسب ما أوضحته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).
وتلقت الوكالة ثاني أكبر عدد من الطلبات على الإطلاق لتلك المهمة الهادفة إلى إعادة رواد الفضاء الأمريكيين مرة أخرى إلى القمر بحلول عام 2024 ، مع التركيز على إرسال رواد فضاء إلى المريخ في نهاية المطاف.
وقال جيم بريدنستاين، المسؤول في ناسا، إن برنامج أرتيميس فتح «حقبة جريئة جديدة» لاستكشاف الفضاء، وإنه كان مسرورا لرؤية هذا العدد الكبير من المتقدمين.
وكانت ناسا أعلنت في فبراير أنها تبحث عن رواد جدد، على أن يكون المتقدم مواطنا أمريكيا وحاصلا على درجة الماجستير في موضوع علمي، ولديه خبرة مهنية لعامين على الأقل، أو خاض ألف ساعة على الأقل في التدريب على الطيران.
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