كورونا يرفع مبيعات الكتاب الالكتروني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - باريس

تسببت أزمة كورونا الراهنة في ارتفاع سريع لمبيعات الكتاب الالكتروني في فرنسا منذ فرض حظر التجول في البلاد في إطار جهود الحد من انتشار المرض.

وحسب معلومات مجلة ليفر إبدو المتخصصة، فقد ارتفعت مبيعات المنصات الالكترونية المختلفة بنسبة تراوحت بين 75 % إلى 200%.

وأفادت بيانات اتحاد الناشرين الفرنسيين (إس إن إي) بأن مبيعات الكتب الرقمية المبيعة في عامي 2018 و2019 بلغت ما يتراوح بين 4 إلى 5% من إجمالي مبيعات الكتب في فرنسا.