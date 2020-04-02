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شتوتجارت يخصص تبرعات للتمريض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - شتوتجارت تبرع نادي شتوتجارت الألماني أمس بمئة ألف يورو للمساعدة في مواجهة تداعيات أزمة كورونا الراهنة. ومن المنتظر تخصيص هذه التبرعات للمحتاجين في المنطقة، بالإضافة إلى أطقم التمريض والأطباء. وقال لاعب النادي الدولي السابق ماريو جوميز»نحن نقف معا كفريق ونساعد حيثما كانت الحاجة إلى المساعدة أكثر إلحاحا، كما نرغب أيضا في تذكر هؤلاء الذين يقفون في الوقت الراهن من أجلنا جميعا في الصف الأول».



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