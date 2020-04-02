تمديد التقدم لاستضافة كأس آسيا 2027

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كوالالمبور
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس، تمديد الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية لاستضافة كأس آسيا 2027 بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في أغلب دول العالم.
وقرر اتحاد الكرة الآسيوي تمديد مهلة تلقي الطلبات لثلاثة أشهر حتى 30 يونيو 2020، بعد أن كان الموعد النهائي الأصلي في 31 مارس الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية هي الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة البطولة.
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