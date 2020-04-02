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لاعبو فولفسبورج عمال بسوبر ماركت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - فولفسبورج

أعلن نادي فولفسبورج الألماني أمس عن تدابير تضامنية عدة في ظل أزمة كورونا الراهنة، حيث أكد تنازل لاعبيه ومدربيه وقياداته عن جزء من رواتبهم، كما سيساعد 6 من لاعبي الفريق اليوم في ملء رفوف محلين من محلات السوبر ماركت في المنطقة.

ويعتزم فولفسبورج تكرار مثل هذه الأنشطة الاجتماعية خلال الأسابيع المقبلة تحت شعار «نحن نشكر أبطال الحياة اليومية»، في ظل انتشار جائحة كورونا.