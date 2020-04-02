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دعم 38 مقترحا بحثيا لدراسة فيروس كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - حائل استكملت جامعة حائل إجراءات دعم 38 منحة بحثية بعد التقدم إليها خلال الأسبوعين الماضيين عبر عمادة البحث العلمي بجامعة حائل من مختلف كليات الجامعة المتخصصة، وذلك تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم. وأوضح مدير الجامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، أن ذلك يأتي في إطار توجيه الكفاءات والقدرات البحثية في الجامعة للإسهام في البحوث والدراسات العلمية، لإيجاد حلول للحد من هذا المرض من خلال تمويل الأبحاث العلمية في هذا المجال.



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