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تكليف منسوبي الصحة الموجودين خارج مقار عملهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

وجه وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان أمس مديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات والرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية، بتكليف الموظفين ممن تعذر تواجدهم في مقار عملهم الأساسية وموجودون في مناطق أخرى تكليفا موقتا في ظل استمرار الوضع الراهن، للعمل داخل المرافق الصحية التابعه للمناطق الموجودين فيها حاليا، وذلك للاستفادة من جميع الكوادر المتواجدة وإحاطة مراجعهم بذلك وعلى التجمعات الصحية والمناطق والمحافظات التنسيق بينهم لتنفيذ ذلك، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.

وأشارت المعلومات إلى أن هذا التوجيه يتفق مع الأمر السامي باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبسبب وجود بعض منسوبي الصحة خارج مقار عملهم الأساسية إما بسبب إجازة أو لوجود تعليمات تمنع انتقال المواطنين بين المناطق.