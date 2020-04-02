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6 منصات لمتابعة الوضع الوقائي والعلاجي في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها

استعرض أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة «كورونا» بالمنطقة تركي بن طلال، أعمال مركز القيادة والتحكم في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، إذ تابع عمل 6 منصات يشرف عليها المركز لمتابعة وتحليل تطورات أزمة كورونا وتنفيذ الأعمال الوقائية والعلاجية في جميع المنشآت الصحية وفق أحدث الأساليب العالمية في حصر ومنع تفشي أي وباء.

وأكد أمير المنطقة في حديثه مع قادة صحة عسير العمل على سياسة الإخماد للسيطرة على جائحة كورونا مع تعزيز للنماذج العالمية، ووضع خطة عمل عاجلة في المنطقة تكفل سرعة التعامل وتخفيف أي آثار متوقعة للفيروس، موجها شكره وتقديره لجميع العاملين في القطاع الصحي على عملهم الوطني والإنساني خلال الأزمة.

من جهته قدم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة خالد عسيري شرحا عن أعمال صحة عسير، متناولا جميع الاحتمالات المتوقعة وطريقة التعامل معها وفق استراتيجية وزارة الصحة في السيطرة التامة على انتشار الوباء، ورفع جاهزية جميع القطاعات الصحية بكوادر بشرية طبية متخصصة تتجاوز 9 آلاف ممارس صحي. ونوه إلى استمرار عمليات الإمداد والتجهيزات الطبية بكل سلاسة، وتوفر جميع الاحتياجات الصحية لخدمة المواطنين والمقيمين، مؤكدا توفر جميع التجهيزات الطبية، تتصدرها غرف العناية المركزة التي تصل إلى 278 سريرا، مع أسطول إسعافي مجهز بلغت طاقته 167 سيارة إسعاف مجهزة.