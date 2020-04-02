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تثقيف متسوقي القطاع الجنوبي بطرق الوقاية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جيزان نفذت فروع هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي أمس حملة توعية ميدانية بالتعاون مع أمانة منطقة جازان وفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، لتعزيز الوعي لدى المتسوقين بكيفية الوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19». وأوضح مدير فرع الهيئة هشام القريني أن الحملة هدفت لتوعية مرتادي المحلات التجارية والعاملين بها بأهمية اتباع أفضل الممارسات الصحية للتسوق الآمن والوقاية من الفيروس من خلال نشرات توعية والتطبيق العملي من قبل الممارسين.



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