الصحة تبث ملياري رسالة نصية توعوية عن كورونا

شكرا لقرائتكم خبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بثت وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نحو ملياري رسالة نصية توعوية عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، موجهة لمختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين وبلغات عدة بلغت 24 لغة.

واشتملت هذه الرسائل النصية التوعوية على نصائح وإرشادات للتعامل مع كورونا ومنع انتشاره.

وتأتي هذه الخطوة تواصلا للحملة التوعوية بكورونا، والتي أطلقتها الصحة تزامنا مع تفشي الفيروس، وذلك تحت شعار «الوقاية من كورونا»، إذ تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كورونا، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم في الوقاية منه والحد من انتشاره.

Advertisements

وتتضمن الحملة استخدام وسائل عدة، ومنها لوحات الطرق والشاشات الالكترونية في صالات المطارات، وتكثيف النشر التوعوي عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية وإعلانات منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الصحة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الموثوقة، كالمواقع الالكترونية للوزارة ومنصاتها في الإعلام الاجتماعي (حساب الوزارة، حساب الصحة 937، وحساب عش بصحة المتخصص بالتوعية).

وطالبت الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم للحد من انتشاره، داعية المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بالفيروس، وذلك على مدار الساعة، مؤكدة أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، مهيبة بالجميع ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات.

أبرز ما اشتملت عليه الرسائل: