165 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 64 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 64 حالة جديدة و5 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في المملكة 1885، والمتعافين 328 والمتوفين 21.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن منحنيات تصاعد أعداد الحالات في المملكة منخفضة مقارنة بعدد من الدول، بسبب الإجراءات التي اتخذتها، داعيا إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من حيث النظافة والتباعد الاجتماعي، وضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وحذر العبدالعالي الجميع من الدخول على أي رابط مجهول وغير مرتبط بجهة رسمية، مبينا أن المدن التي لم يصل لها فيروس كورونا عليهم الانتباه والحذر، وجميع الجهات الحكومية سخرت خدماتها للمجتمع لحمايتهم، مؤكدا أن التباعد الاجتماعي يمثل فرصة أعلى لحماية الأفراد من كورونا.
من جهته أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن الإجراءات المتخذة تمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى إحالة مجموعة من الأشخاص للنيابة العامة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقهم، مبينا أن جميع المخالفات التي رصدت فردية والمجتمع في التزام عال بتطبيق قرار منع التجول، وعلى الجميع الالتزام بالعزل الصحي الذاتي والبقاء في المنازل والتباعد حتى في فترة عدم منع التجول.
الحالات الجديدة
مكة المكرمة: 48
المدينة المنورة: 46
جدة: 30
الخفجي: 9
الرياض: 7
خميس مشيط: 6
القطيف: 5
الظهران: 4
الدمام: 4
أبها:2
الخبر: 1
رأس تنورة: 1
أحد رفيدة:1
بيشة: 1
إجمالي عدد المصابين في المملكة 1885
المتعافون 328
المتوفون 21
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