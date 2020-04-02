- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قال نجم الشباب والمنتخب السعودي (السابق) فؤاد أنور، إنه من الصعب الآن وضع سيناريو معين للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، خلال الفترة الحالية التي يشهد العالم خلالها تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).
وأشار أنور إلى أن الصورة حول مصير الدوري ستتضح بعد 10 أيام تقريبًا من الآن.
وطالب (الدولي الأسبق) بضرورة استمرار اللاعبين على تنفيذ البرامج اللياقية في منازلهم حتى وإن كانت المساحة صغيرة، بل ويجب على الرياضي وغيره مزاولة الرياضة بشكل يومي من أجل الحفاظ على اللياقة، مع التوازن الغذائي الصحي.
ودعا "أنور" الله أن يزيح الغمة عن الأمة عاجلاً غير آجل، كما طالب الجميع بالالتزام بتوجيهات وزارة الصحة والجهات الأمنية من أجل سلامة الجميع.فيروس كورونا الجديد الدوري السعودي للمحترفين دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 08:37 PM
طالب باستمرار التمارين في المنزل والاستماع لتوجيهات وزارة الصحة
قال نجم الشباب والمنتخب السعودي (السابق) فؤاد أنور، إنه من الصعب الآن وضع سيناريو معين للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، خلال الفترة الحالية التي يشهد العالم خلالها تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).
وأشار أنور إلى أن الصورة حول مصير الدوري ستتضح بعد 10 أيام تقريبًا من الآن.
وطالب (الدولي الأسبق) بضرورة استمرار اللاعبين على تنفيذ البرامج اللياقية في منازلهم حتى وإن كانت المساحة صغيرة، بل ويجب على الرياضي وغيره مزاولة الرياضة بشكل يومي من أجل الحفاظ على اللياقة، مع التوازن الغذائي الصحي.
ودعا "أنور" الله أن يزيح الغمة عن الأمة عاجلاً غير آجل، كما طالب الجميع بالالتزام بتوجيهات وزارة الصحة والجهات الأمنية من أجل سلامة الجميع.
، قائد (الأخضر السابق) فؤاد أنور : بعد 10 أيام يتضح مصير الدوري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر قائد (الأخضر السابق) فؤاد أنور : بعد 10 أيام يتضح مصير الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.