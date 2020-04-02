شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمتهمين في 16 قضية سلب تحت تهديد السلاح والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي باشرت إجراءات البحث والتحري في 16 قضية، ارتكبت بذات النمط والأسلوب الإجرامي، وتمكنت - بفضل الله - من تحديد هوية مرتكبيها وارتباطهم بتنفيذها وهما مواطِنَانْ في العقد الثالث من العمر، قاما بالسلب تحت تهديد السلاح وأخذ ما بحوزة ضحاياهم من نقود وممتلكات بالقوة، وتم القبض عليهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة .

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