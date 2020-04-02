رش وتعقيم الشوارع والأرصفة في محافظة البرك للوقاية من كورونا

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - البرك

كثفت بلدية محافظة البرك بمنطقة عسير، حملات التعقيم والرش والتطهير في الشوارع والأرصفة في المحافظة؛ وذلك استمرارًا لجهودها المبذولة واستكمالًا لإجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

هذا ونفذت البلدية، مساء أمس الأربعاء، أعمال رش وتطهير الشارع الرئيسي وجميع الشوارع في المحافظة.

Advertisements

وقال رئيس بلدية محافظة البرك المهندس عبدالله الرياعي لـ”متابعات الخليج 365“: إن البلدية جهّزت عددًا من المعدات التي تتناسب مع عملية التعقيم وغسل ورش الشوارع، مستفيدة من وقت منع التجول للقيام بأعمال التطهير والتعقيم مستخدمة كوادر مؤهلة، حيث شملت الشوارع والأرصفة وواجهات المحال التجارية والصرافات الآلية؛ وذلك لضمان توفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وضمن توجيهات القيادة الحكيمة للحد من انتشار فيروس كورونا.