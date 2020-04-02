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صورة نادرة للملك عبدالعزيز مع الشيخ مبارك الصباح
يعود تاريخها لـ100 عام تقريبًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية نادرة الملك عبدالعزيز والشيخ مبارك الصباح ـ رحمهما الله ـ قبل أكثر من 100 عام.
ويعود تاريخ الصورة، والتي نشرتها دارة الملك عبدالعزيز عبر حسابها في “تويتر”، إلى عام ١٣٢٨هـ (١٩١٠م)، حيث كان الملك عبدالعزيز في عمر الـ34 عامًا إلى جوار الشيخ مبارك الصباح، وسط حضور الأمير سعود بن عبدالرحمن.
وبدا في الصورة أيضًا الأمير تركي بن عبدالعزيز والأمير سعد بن عبدالرحمن والأمير عبدالله بن عبدالرحمن، وكذلك الأمير محمد بن عبدالرحمن.
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