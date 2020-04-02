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وفيات كورونا في بلجيكا تكسر حاجز الألف
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت بلجيكا اليوم أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة أكثر من ألف شخص في البلاد.
وأوضحت السلطات الصحية البلجيكية في مؤتمرها الصحافي أن 1011 وفاة سجلت منذ بدء الوباء الذي أصاب 13 ألفا و348 شخصا.
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