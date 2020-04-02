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ساما: 30 مليار ريال لسداد التزامات المنشآت الصغيرة والمتناهية
عبر مبادرة لتأجيل الالتزامات 6 أشهر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي – ساما عن تأجيل سداد التزامات المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لصالح البنوك وشركات التمويل.
وكشفت ساما عن آلية عمل برنامج تأجيل الدفعات الذي تصل قيمته إلى 30 مليار ريال ويهدف إلى تأجيل سداد الالتزامات المستحقة دون احتساب تكاليف إضافية على التسهيلات التي تنطبق عليها الشروط.
وكشفت ساما أن الجهات المستفيدة تضم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المصنفة، مشيرًا إلى أن جهات التمويل تشمل؛ البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة.
وعن آلية التطبيق قالت ساما إن جهات التمويل ستقوم بالتواصل مع الجهات المستفيدة بوسيلة اتصال موثقة حيث يهدف البرنامج إلى تخفيف الأثر المحتمل الانخفاض التدفقات النقدية.
وأوضحت أن فترة التأجيل ستة أشهر كحد أقصى اعتبارًا من 14 مارس 2020م.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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