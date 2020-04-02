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68 % من المصابين في البحرين قدموا من إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

كشفت وزارة الصحة البحرينية أن 68% من الإصابات المؤكدة التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد قادمة من إيران.

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وقالت الوزارة إن 353 شخصا أصيبوا بالفيروس، بينهم 241 شخصا قادما من إيران، بينما توزعت الحالات الباقية على النحو التالي: 57 من بريطانيا، 12 من مصر، 8 من ألمانيا، 8 من العراق، و27 من دول أخرى.

وشكل الإيرانيون الجزء الأكبر من الإصابات المؤكدة في الكويت التي سجلت 25 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الحالات إلى 342، منها 15 في العناية المركزة، وينطبق الأمر نفسه في سلطنة عمان التي سجلت 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 231.

وفي لبنان سجلت 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 16، كما سجلت 15 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الإصابات في لبنان إلى 494، الجانب الأكبر منها قادم من إيران.