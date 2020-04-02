10 آلاف جندي تركي في إدلب وحلب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة
أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان أن رتلا عسكريا تركيا دخل الأراضى السورية، حيث دخلت عشرات الآليات من دبابات وناقلات جند ومدرعات عبر معبر كفر ولسين الحدودى مع لواء إسكندرون، واتجهت نحو المواقع والنقاط التركية المنتشرة فى محافظة إدلب.
وذكر المرصد، أن عدد الشاحنات والآليات العسكرية التى وصلت منطقة «خفض التصعيد» خلال الفترة من 2 فبراير وحتى الآن بلغ أكثر من 5535 شاحنة وآلية عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الذين انتشروا فى إدلب وحلب خلال الفترة نفسها أكثر من 10,250.
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