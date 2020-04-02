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الجزائر تجرم نشر الإشاعات حول كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة أفتت لجنة وزارية جزائرية بتحريم نشر الإشاعات المتعلقة بوباء كورونا المستجد، والتي «تثير القلق والاضطراب» لدى المواطنين. وأكدت لجنة وزارة الشؤون الدينية للفتوى في بيان أن الإشاعة تتسبب في «إثارة القلق والاضطراب والخوف بين الآمنين، والتلاعب بالصحة النفسية للمواطنين، وإضعاف الثقة بالنفس، والتشكيك في جهود ومقدرات الأمة، والتأثير على منظومة القيم والأخلاق».



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