، تجاوبًا مع"الخليج 365".. "المياه": طفوحات شارع 64 بالشرائع تتبع لبيارات جهات حكومية ،

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أعلنت مصلحة المياه الوطنية بالعاصمة المقدسة، مباشرتها طفوحات شارع 64 بالشرائع.
وقال مدير عام المياه بالعاصمة المقدسة، المهندس عوض بن عبد المانع القحطاني: نود في البداية أن نشكر لصحيفة "الخليج 365"، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.
وأضاف حول ما ورد في الخبر الصحفي المنشور في "الخليج 365" تحت عنوان "المياه الآسنة تواصل نشر سمومها وروائحها بأكبر شوارع مخططات الشرائع": "نود أن نوضح بأن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم، سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم، ونوضح أنه تمت مباشرة الموقع من خلال فريق مختص من شركة المياه الوطنية".
وتابع: "اتضح أن الطفوحات المشار إليها بالخبر الصحفي ناجمة عن بيارات خاصة لعقارات تتبع لجهات حكومية، حيث تمت مخاطبتهم بضرورة الارتفاق بخدمة الصرف الصحي كون المنطقة عمومًا والعقارات هذه مغطاة بشبكة الصرف الصحي العاملة".
وأكد أن الشركة ستستمر بمتابعة الموقع وسحب الطفوحات عن طريق تلك الجهات مع تطبيق الأنظمة المرعية في ذلك.
واختتم حديثه بقوله: "ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة".
وكانت "الخليج 365" تناولت في تقريرها معاناة مرتادي شارع 64، بالشرائع، وما تسببه من تلوث وتشوه بصري بسبب المياه الآسنة.
العاصمة المقدسة
تجاوبًا مع"الخليج 365".. "المياه": طفوحات شارع 64 بالشرائع تتبع لبيارات جهات حكوميةأحمد العبدالله الخليج 365 2020-04-02
أعلنت مصلحة المياه الوطنية بالعاصمة المقدسة، مباشرتها طفوحات شارع 64 بالشرائع.
وقال مدير عام المياه بالعاصمة المقدسة، المهندس عوض بن عبد المانع القحطاني: نود في البداية أن نشكر لصحيفة "الخليج 365"، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.
وأضاف حول ما ورد في الخبر الصحفي المنشور في "الخليج 365" تحت عنوان "المياه الآسنة تواصل نشر سمومها وروائحها بأكبر شوارع مخططات الشرائع": "نود أن نوضح بأن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم، سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم، ونوضح أنه تمت مباشرة الموقع من خلال فريق مختص من شركة المياه الوطنية".
وتابع: "اتضح أن الطفوحات المشار إليها بالخبر الصحفي ناجمة عن بيارات خاصة لعقارات تتبع لجهات حكومية، حيث تمت مخاطبتهم بضرورة الارتفاق بخدمة الصرف الصحي كون المنطقة عمومًا والعقارات هذه مغطاة بشبكة الصرف الصحي العاملة".
وأكد أن الشركة ستستمر بمتابعة الموقع وسحب الطفوحات عن طريق تلك الجهات مع تطبيق الأنظمة المرعية في ذلك.
واختتم حديثه بقوله: "ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة".
وكانت "الخليج 365" تناولت في تقريرها معاناة مرتادي شارع 64، بالشرائع، وما تسببه من تلوث وتشوه بصري بسبب المياه الآسنة.
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
08:01 PM
تمت مخاطبتها للارتفاق بالصرف والتمديدات جاهزة
أعلنت مصلحة المياه الوطنية بالعاصمة المقدسة، مباشرتها طفوحات شارع 64 بالشرائع.
وقال مدير عام المياه بالعاصمة المقدسة، المهندس عوض بن عبد المانع القحطاني: نود في البداية أن نشكر لصحيفة "الخليج 365"، حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.
وأضاف حول ما ورد في الخبر الصحفي المنشور في "الخليج 365" تحت عنوان "المياه الآسنة تواصل نشر سمومها وروائحها بأكبر شوارع مخططات الشرائع": "نود أن نوضح بأن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم، سعيًا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم، ونوضح أنه تمت مباشرة الموقع من خلال فريق مختص من شركة المياه الوطنية".
وتابع: "اتضح أن الطفوحات المشار إليها بالخبر الصحفي ناجمة عن بيارات خاصة لعقارات تتبع لجهات حكومية، حيث تمت مخاطبتهم بضرورة الارتفاق بخدمة الصرف الصحي كون المنطقة عمومًا والعقارات هذه مغطاة بشبكة الصرف الصحي العاملة".
وأكد أن الشركة ستستمر بمتابعة الموقع وسحب الطفوحات عن طريق تلك الجهات مع تطبيق الأنظمة المرعية في ذلك.
واختتم حديثه بقوله: "ترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة".
وكانت "الخليج 365" تناولت في تقريرها معاناة مرتادي شارع 64، بالشرائع، وما تسببه من تلوث وتشوه بصري بسبب المياه الآسنة.
، تجاوبًا مع"الخليج 365".. "المياه": طفوحات شارع 64 بالشرائع تتبع لبيارات جهات حكومية ،
المصدر : الخليج 365
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