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قررت جامعة طيبة تأجيل الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات التعليم عن بعد، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441هـ، والإعلان عن الموعد الجديد وآليته فور الاعتماد.
جاء ذلك حرصًا من إدارة جامعة طيبة على توفير كل ما يخدم العملية التعليمية واستمرارها، بما لا يؤثر على المستوى التعليمي لدى الطلاب والطالبات.
كما يأتي إيمانًا من الجامعة بأهمية تقديم كل ما يخدم الطلاب والطالبات، خلال مسيرتهم التعليمية ويحفظ حقهم ويحقق العدالة أثناء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441هـ.
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جامعة طيبة: تأجيل الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثانيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-02
قررت جامعة طيبة تأجيل الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات التعليم عن بعد، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441هـ، والإعلان عن الموعد الجديد وآليته فور الاعتماد.
جاء ذلك حرصًا من إدارة جامعة طيبة على توفير كل ما يخدم العملية التعليمية واستمرارها، بما لا يؤثر على المستوى التعليمي لدى الطلاب والطالبات.
كما يأتي إيمانًا من الجامعة بأهمية تقديم كل ما يخدم الطلاب والطالبات، خلال مسيرتهم التعليمية ويحفظ حقهم ويحقق العدالة أثناء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441هـ.
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
07:31 PM
لطلاب وطالبات التعليم عن بعد
قررت جامعة طيبة تأجيل الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات التعليم عن بعد، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441هـ، والإعلان عن الموعد الجديد وآليته فور الاعتماد.
جاء ذلك حرصًا من إدارة جامعة طيبة على توفير كل ما يخدم العملية التعليمية واستمرارها، بما لا يؤثر على المستوى التعليمي لدى الطلاب والطالبات.
كما يأتي إيمانًا من الجامعة بأهمية تقديم كل ما يخدم الطلاب والطالبات، خلال مسيرتهم التعليمية ويحفظ حقهم ويحقق العدالة أثناء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1441هـ.
، جامعة طيبة: تأجيل الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني ،
المصدر : الخليج 365
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