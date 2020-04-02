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شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية نادرة للملك عبدالعزيز بعمر 34 عاما مع الشيخ مبارك الصباح والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك عبدالعزيز والشيخ مبارك الصباح ـ رحمهما الله ـ قبل أكثر من 100 عام.
و يعود تاريخ الصورة إلى عام ١٣٢٨هـ (١٩١٠م)، حيث كان الملك عبدالعزيز في عمر الـ34 عاماً إلى جوار الشيخ مبارك الصباح، وسط حضور الأمير سعود بن عبدالرحمن.
وبدا في الصورة أيضاً الأمير تركي بن عبدالعزيز والأمير سعد بن عبدالرحمن والأمير عبدالله بن عبدالرحمن، وكذلك الأمير محمد بن عبدالرحمن.
ولاقت صورة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- تفاعلا وانتشارا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات عليها وجاءت كالآتي:" سبحان الله كانت نظراته فيها قوة ورجوله وعز وشموخ رحمه الله.. الله يغفر لهم جميعاً ".
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