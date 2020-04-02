شكرا لمتابعة خبر عن علي الخنيزي: مخطوفي الدمام يُعانون ويتعرضون لتكميم الأفواه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أكد علي الخنيزي، مؤسس مبادرة البحث عن المفقود نسيم حبتور، أن هناك أناس لازالوا يتربصون بضحايا الاختطاف حتي بعد رجوعهم إلي أحضان أهليهم.

وقال الخنيزي : ضربني وبكى وسبقني واشتكى للاسف اذا غابت الاخلاق والضمير من شخص يصبح حيوان متوحش بملمس ثعبان والسم في انيابه، اولادنا رغم انهم كانوا ضحايا من يوم خطفهم الا ان اناس لازالوا يتربصون بهم حتي بعد رجوعهم الي احضان اهلهم اللذين تجرعوا الغصص بفقدهم.

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وأضاف : أول البعض ان يتقمص دور البريء وغضينا الطرف عن أكاذيبه وتلميع صورته امام الناس ولم نتكلم عنها رغم انها أكاذيب ورغم هذا حاول ان يطعن اولادنا في ظهورهم وقام وقدم شكوى ضدهم انهم يتكلمون عن الخاطفه رغم انهم لم يقوموا باي كلام ضدها لان القضيه لم تنتهي

وتابع : وكل المعلومات التي عندهم لم يطلعوا احد عنها حتا نحن اهلهم الا للجهات المختصه وهذا يدل على أنهم مواطنون صالحون وامناء على عدم الخوض في القضيه الا بعد الانتهاء من التحقيق الا ان هناك وحوش يريدون ان يصعدوا علي اكتاف اامخطوفين فقاموا بتشويه صورتهم.

واستكمل : واتهموهم بانهم يخوضون في قضية الخاطفه بدون رحمه منهم وما عانوه من الم فراق اهلهم، يريدون ان يكمموا افواههم عن كل موقف حصل لهم في حياتهم ويحسبون انهم قد ينجحوا في هذا و لا اعلم هل لازالوا ينظرون إليهم حتي الان انهم لقطاء ضعفاء لا ظهر لهم ام ماذا.