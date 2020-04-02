شاهد.. مواطنة تحتفظ بهدية من زوجها منذ 62 عاما و تحولها لوقف خيري بعد وفاته

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): حرصت مواطنة على الاحتفاظ بهدية قدمها لها زوجها منذ 62 عاما. حرصت مواطنة على الاحتفاظ بهدية قدمها لها زوجها منذ 62 عاما. وأوضحت السيدة أنها حصلت على المزهرية كهدية من زوجها في ليلة زفافهما، ولا تزال تحتفظ بها حتى الآن. وأشارت إلى أنها استخدمت المزهرية في وضع النقود التى تزيد عن حاجتها لتقوم في نهاية كل شهر بتوزيعها على المحتاجين.

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