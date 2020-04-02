شكرا لمتابعة خبر عن "المطلق" يروي قصة مواطنة يذهب زوجها إلى استراحة وتخشى منه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نقل الشيخ عبدالله المطلق المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، قصة مواطنة يذهب زوجها إلى استراحة ولا يرضى بالجلوس في البيت، ما يُسبب المتاعب لها لكونها تخشى انتقال العدوى إلى الأولاد وتريد الذهاب عند أمها.

وعلّق "المطلق" خلال تصريحات تليفزيونية:" ليش الآن تُدخل الهم الوغم على شريكة حياتك، ياأخي أقعد في بيتك، أولًا طاعة لولي الأمر، ثانيًا نفعٌ لك حيث تحفظ نفسك وأولادك، وثالثًا تُحسن استغلال الوقت، ورابعًا عبادة".