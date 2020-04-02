بالفيديو .. رجال الأمن يواصلون تنفيذ قرار منع التجول في جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): تواصل السلطات الأمنية مراقبة المحال التجارية وتنفيذ قرار منع التجول الذى صدر مؤخرًا بهدف الحد من تفشي فيروس تواصل السلطات الأمنية مراقبة المحال التجارية وتنفيذ قرار منع التجول الذى صدر مؤخرًا بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا الجديد. ووضعت الجهات الأمنية نقاط تفتيش على مداخل محافظة جدة، وذلك لمنع الدخول والخروج من المحافظة تنفيذًا لأمر وزارة الداخلية. كما تقوم دوريات كاملة تتحرك في كافة أنحاء المحافظة للتأكد من تطبيق قرار إغلاق المحلات والمجمعات التجارية.

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