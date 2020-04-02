شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل إعادة جدولة مواعيد المراجعين بمستشفى الملك فهد التخصصي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): قال الدكتور هاتي الهاشمي مدير مركز الأورام بمستشفي الملك فهد التخصصي إنه تم إعادة جدولة مواعيد المراجعين في المستشفى للمساعدة في مواجهة جائحة قال الدكتور هاتي الهاشمي مدير مركز الأورام بمستشفي الملك فهد التخصصي إنه تم إعادة جدولة مواعيد المراجعين في المستشفى للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا وأضاف الهاشمي خلال حواره بقناة العربية:" مواعيد المرضى تم جدولتها عن طريق العيادة الافتراضية "، لافتا:" افتتحنا وحدة أخرى في القطيف بمستشفى الزهراء لتقديم خدمات المتابعة للمرضى الذين تم إعادة جدولتهم في المناطق القريبة منهم ". وأوضح الهاشمي:" متابعة 400 حالة في مستشفى الزهراء والعلاجات الكيميائية تعطي للكبار والصغار "، مشيرا:" نبدأ بخدمة المرضي الجدد وتم مراجعة أكثر من 200 مريض ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل إعادة جدولة مواعيد المراجعين بمستشفى الملك فهد التخصصي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.