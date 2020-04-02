شاهد.. تخصيص عيادات طبية متنقلة لخدمة سكان أحياء مكة المعزولة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وجهت لجنة الطواريء بإمارة مكة المكرمة بتخصيص عيادات طبية متنقلة لخدمة سكان أحياء العاصمة المقدسة المعزولة بسبب منع التجول احترازياً للحد من انتشار فيروس وجهت لجنة الطواريء بإمارة مكة المكرمة بتخصيص عيادات طبية متنقلة لخدمة سكان أحياء العاصمة المقدسة المعزولة بسبب منع التجول احترازياً للحد من انتشار فيروس كورونا وأوضحت اللجنة أن العيادات المتنقلة تعمل على مدار 24 ساعة، لفحص الحالات المريضة وتقيمها حفاظًا على سلامة الجميع.

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