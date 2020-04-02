استمرار هطول أمطار رعدية في منطقتين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامىة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية والرياض. أصدرت الهيئة العامىة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية والرياض. وحذرت الهيئة في التنبيه من استمرار سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية. وتوقعت الهيئة أن التنبيه سوف ينتهي في تمام الساعة 21:00 اليوم الخميس.

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