شكرا لمتابعة خبر عن تنويه من حساب المواطن بالمدة المتبقية على الإيداع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نوّه برنامج حساب المواطن، إلى المدة المتبقية على إيداع الدفعة الـ29 من الدعم للمستفيدين، وهي سبعة أيام.

وأعلن البرنامج، عن إيداع الدعم يوم 9 أبريل، إذ سيُصادف يوم 10 أبريل يوم أجازة.

ويُصرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع .