تنويه من حساب المواطن بالمدة المتبقية على الإيداع

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):نوّه برنامج حساب المواطن، إلى المدة المتبقية على إيداع الدفعة الـ29 من الدعم للمستفيدين، وهي سبعة أيام.
وأعلن البرنامج، عن إيداع الدعم يوم 9 أبريل، إذ سيُصادف يوم 10 أبريل يوم أجازة.
ويُصرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع .
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