شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الجمعة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى المناطق التي ستتأثر بهذه الحالة ومنها مرتفعات جازان، عسير، الباحة كذلك على منطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشارت الأرصاد إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة.

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