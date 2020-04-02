شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يناقش خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل مع "ترامب" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إجراءه محادثة مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، بشأن إنتاج النفط.

وتوقع "ترامب"، أن يعلن الرئيس الروسي وسمو ولي العهد خفضا لإنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل وقد يصل إلى 15 مليون برميل، مضيفًا: "إذا حدث ذلك، سيكون رائع لصناعة النفط والغاز".

كما دعت المملكة إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديراً لطلب فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة.