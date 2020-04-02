شكرا لمتابعة خبر عن 7 إجراءات إحترازية من مستشفى الملك خالد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

اتخذ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عدد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

ونشر المستشفى، مقطع فيديو، يوضح استخدامه كاميرات حرارية لقياس درجات حرارة العاملين والمراجعين، وإغلاق المداخل والمخارج غير الرئيسية.

كما عمل المستشفى على تقليل التلامس بين الأشخاص، وتفعيل العيادات الافتراضية، وخصص أماكن محددة داخل المصاعد بما يوفر مسافات آمنة بين الأشخاص.

ووفرّ المستشفى أعواد للضغط على أزرار المصاعد تجنبًا للتلامس، وتم منع الزيارات للمرضى المنومين والاستعاضة عنها بالتواصل عن بُعد.