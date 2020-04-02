شكرا لقرائتكم خبر عن إحذرها فورًا.. تقارير طبية مرعبة: تكشف مفاجأة صادمة عن كورونا.. ’’أعراض جديدة’’ وحالات وفاة غريبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحف روسية وأمريكية اليوم الخميس عن تقارير طبية مرعبة بشأن أعراض جديدة لفيروس كورونا الجديد الذي أصبح وباء عالميًا.

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وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فقد سجل الأطباء أعراضا جديدة ظهرت على بعض مرضى فيروس كورونا في حالات خاصة.

وأوضحت الصحيفة إنه "من بين الأعراض الجديدة لكورونا، الاضطرابات العصبية والسكتات والنوبات الدماغية"، مشيرة إلى أن هذه الأعراض ظهرت على مجموعة صغيرة من مرضى الفيروس.

وأضافت "نيويورك تايمز" أن "أطباء الأعصاب حول العالم يعتقدون أن هناك مجموعة فرعية صغيرة من مرضى كورونا باتوا يعانون اعتلالات في الدماغ".

ورصد الأطباء عدة أمثلة لهذه الحالة، منها لرجل مسن ظهرت عليه أعراض شديدة وفقد القدرة على الكلام، مع أعراض مرض باركنسون وصعوبة بتحريك الأطراف لتؤكد الفحوصات اللاحقة إصابته بفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأعراض تتفق مع التقارير الواردة من الأطباء في إيطاليا ودول أخرى تعاني من الفيروس ويقول الطبيب الإيطالي إليساندور بادوفاني إن "المرضى يعانون من الهذيان قبل الإصابة بالحمى ومضاعفات الجهاز التنفسي".

ومن جانبها قالت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية إن المختصين الروس في علم الأوبئة، المتطوعين لمساعدة زملائهم الإيطاليين، كشفوا عن خصائص جديدة لحالات وفاة هناك بسبب فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إن المختصين الروس المتطوعين سجلوا "حالات وفاة لأشخاص أثناء النوم، رغم إصابتهم المؤكدة بفيروس كورونا، لم تبدوا عليهم أي أعراض للمرض، لكنهم ناموا ولم يستفيقوا".

وقالت الصحيفة إن المتطوعين تحدثوا عن أكثر من 5 حالات وفاة، كانت بهذه الطريقة فقط في أحد المراكز الطبية في إقليم لومبارديا الذي يعد أكثر المناطق تضررا في إيطاليا.





وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أعرب أمس الأربعاء عن القلق العميق من الصعود السريع لمعدلات الإصابة والوفيات بالفيروس في العالم مع دخول الأزمة شهرها الرابع، مشيرًا إلى أن أعداد الوفيات قد تضاعفت خلال اسبوع واحد وصولا الى اكثر من 45 الف وفاة في حين ناهزت الاصابات اكثر من 900 ألف متوقعا تجاوز الإصابات إلى أكثر من مليون مع صعود الوفيات الى أكثر من 50 الفا.