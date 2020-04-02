أخبار السعودية اليوم.. الجوازات تحدد خيارين لأصحاب تأشيرة الخروج النهائي ومنع التجول بمكة والمدينة على مدى 24 ساعة

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الخميس 2 أبريل، أبرز الأخبار في المملكة، منها المديرية العامة للجوازات، أوضحت الموقف من تأشيرة الخروج النهائي، خاصة بعد وقف الرحلات الجوية، وذكرت الجوازات عبر حساب خدمة المستفيدين بتويتر، أن من لديه تأشيرة خروج نهائي ندعوه «والخيار له» إلى إلغائها قبل انتهائها، حتى لا تطبق بحقه الغرامات المقررة نظامًا.

وزارة الداخلية: منع التجول بمكة والمدينة على مدى 24 ساعة يوميًا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، مد فترة منع التجول بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ليصبح على مدى الـ24 ساعة.

بعد عزلهما.. أمانة العاصمة المقدسة تطهِّر «حوش بكر» و«المسفلة» وتعقم الشوارع داخلهما

تواصل أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات، أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والميادين داخل الأحياء، التي تمّ عزلها صحيًّا بمكة المكرمة.

الصخري: تقلبات جوية على عدة مناطق تستمر 7 أيام

توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، تقلبات جوية على عدة مناطق بالمملكة، تشمل أمطارًا ورياحًا وارتفاعًا بالحرارة، وتستمر لمدة 7 أيام، وتبدأ من يوم السبت المقبل وحتى يوم الجمعة الذي يليه، وقال الصخري عبر حسابه بتويتر: «مقبلون على أيام حافلة بالتقلبات الجوية، أبرزها: هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من وسط وشرق وشمال شرق المملكة».

بالصور.. «أمانة مكة» تحرر 800 ألف متر مربع من التعديات العشوائية

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية وإدارة الخدمات العامة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، 5 أراضٍ محاطة بعقوم و16 حظيرة أنعام بالمنطقة، وذلك ضمن جهود الأمانة لإزالة التعديات على الأرضي الحكومية ومراقبة الممتلكات العامة.

بالفيديو.. العميد الشويرخ يحدد حالات الاستثناء من منع التنقل بين المناطق

أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، حالات الاستثناء للتنقل من منطقة لأخرى، عقب تطبيق قرار منع التنقل بسبب فيروس كورنا المستجد.

مديرية الجوازات تحدد خيارين لأصحاب تأشيرة الخروج النهائي

أوضحت المديرية العامة للجوازات، الموقف من تأشيرة الخروج النهائي، خاصة بعد وقف الرحلات الجوية، وذكرت الجوازات عبر حساب خدمة المستفيدين بتويتر، أن من لديه تأشيرة خروج نهائي ندعوه «والخيار له» إلى إلغائها قبل انتهائها، حتى لا تطبق بحقه الغرامات المقررة نظامًا.

تنبيهات الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على نجران.. وأتربة مثارة بالمدينة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

بالفيديو.. سوداني يبوح بموقف محرج بأحد الأسواق وتدخل سعودي لإنقاذه

كشف مقيم سوداني الجنسية، عن موقف محرج تعرض له داخل أحد الأسواق بمركز الشفا بالطائف، وتدخل مواطن سعودي لمساعدته وإخراجه من هذا الموقف.

بالصور.. السديس يوجه بتقديم عبوات زمزم لمنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود القطاعات العسكرية المرابطة خلال فترة حظر التجول بمكة المكرمة.

تضاعف أعداد المستفيدين من خدمات تطبيق «سكني» خلال فترة الاحترازات الصحيّة

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سجّل تطبيق برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، تضاعفًا في أعداد المستفيدين من الخدمات والحلول المتنوعة التي يُتيحها، محقّقًا أرقامًا قياسية خلال الأسبوعين الماضيين تحديدًا، وذلك بالتزامن مع الاحترازات الصحيّة التي أعلنت عنها الجهات المعنية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تجاوز متوسط العمليات اليومية في التطبيق أكثر من ألفي عملية مختلفة، كما بلغ إجمال عدد متصفحي المشاريع المتاحة للحجز عبر التطبيق أكثر من 57.700 زيارة.

نجل حميدان التركي يُطلع «عاجل» على ملابسات وصول كورونا لسجن والده

كشف تركي حميدان التركي لـ«عاجل»، عن أن فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وصل داخل سجن والده الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، مرجعًا ذلك إلى عدم اتخاذ التدابير الوقائية وعدم توقف نقل المساجين من ولاية نيويورك، والتي تمثل مركز انتشار الوباء في الولايات المتحدة.

بـ24 لغة.. وزارة الصحة تبث ملياري رسالة توعوية عن كورونا

بثت وزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أكثر من ملياري رسالة نصية توعوية عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) موجهة لمختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين وبلغات بلغت 24 لغة.

إيداع 8.2 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن إيداع مبلغ 8.2 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات لشهر مارس.

بالصور.. وفاة عامل وإصابة 5 في انهيار سور فيلا بالرياض

أسفر انهيار سور فيلا بحي القيروان بالرياض، اليوم الخميس، عن وفاة عامل وإصابة 5 آخرين.

الشورى يقرر عقد جلساته «عن بُعد».. والبداية الإثنين المقبل

وجه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، بعقد جلسات مجلس الشورى القادمة «افتراضيًا» عن بُعد، ابتداءً من جلسات الإثنين المقبل في الساعة العاشرة صباحًا.

وفاة طفل وإصابة 4 في حريق شقة سكنية بالدمام

توفي طفل وأصيب رجل وامرأة وطفلان آخران، في حريق شقة سكنية بالدمام، بينما قام الدفاع المدني بإخلاء 17 شخصًا احترازيًّا من المبنى.

إجراءات احترازية بمجمع طباعة المصحف الشريف للوقاية من كورونا

اتخذت الأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة؛ إجراءات وقائية حفاظًا على سلامة العاملين فيه من عدوى فيروس كورونا.

تطرقت إلى دور الأمطار.. طبيبة سعودية تجيب عن أهم 6 أسئلة حول كورونا

في ظل التفشي السريع لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) حول العالم، كثرت التساؤلات حول الفيروس، خاصة فيما يتعلق بطبيعته وطرق العدوى وسبل الوقاية منه.

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